Premium Het beste van De Telegraaf

Wel een paasborrel maar geen paaspakket (meer) Met Pasen rinkelt de kassa, maar niet zo hard als met Kerst

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

De paasbrunch is nog altijd een gevestigde traditie in de familie. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Pasen wordt op meerdere fronten waarschijnlijk zonnig dit jaar. Horecaondernemers kunnen een topomzet verwachten, maar ook in supermarkten en speciaalzaken rinkelt de kassa met de paasdagen. Toch blijft de paasomzet traditioneel gevuld met eieren en chocolade, vooral door inkopen voor ontbijt en brunch. Een paasdiner zit er zeer zeker niet in, hoewel bij bedrijven de paasborrel wel weer in opkomst is.