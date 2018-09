Recordwinst voor baggeraar Boskalis

Het nettoresultaat bedroeg 253 miljoen euro, tegen 123,3 miljoen euro een jaar eerder. De omzet ging met 21 procent omhoog in vergelijking met een jaar eerder, tot ruim 1,5 miljard euro. ,,Wij hebben in de eerste helft van 2014 een historisch hoog resultaat geboekt en over de hele linie van ons bedrijf zeer goed gepresteerd'', zei topman Peter Berdowski van Boskalis in een toelichting. Het orderboek stond aan het einde van de eerste helft van dit jaar op ruim 3,1 miljard euro.

Boskalis gaf aan dat over heel 2014 de recordwinst van 366 miljoen euro die in 2013 werd behaald naar verwachting zal worden overtroffen. De onderneming liet verder weten in de periode 2014 tot en met 2016 tot 10 miljoen eigen aandelen in te gaan kopen.

Hoge vlootbezetting

Het bedrijf uit Papendrecht sprak van een hoge vlootbezetting bij Dredging & Inland Infra en Offshore Energy, terwijl bij dochterbedrijf Dockwise omvangrijke opbrengsten werden behaald uit annulerings- en vertragingsvergoedingen. Bij Towage & Salvage nam het resultaat toe, ondanks een rustig eerste halfjaar wat betreft bergingsactiviteiten.

Ondanks de recordwinst heeft Boskalis naar eigen zeggen nog wel te kampen met zeer uitdagende marktomstandigheden, in marge en in volume. Het bedrijf verwacht over heel dit jaar investeringen te doen van circa 300 miljoen euro.