600 punten weer lastige hobbel voor AEX

De AEX sloot 0,3% lager op 596,7 punten, na een piek van 602,3 punten aan het einde van de ochtend. Dat was het hoogste niveau in ruim achttien jaar. Een week geleden belandde de AEX ook al even boven 600 punten.

De AMX daalde 0,7% naar 888,8 punten.

De overige Europese beurzen leverden ook in. De Duitse DAX en Britse FTSE 100 zakten 0,2% respectievelijk 0,1%. De Franse CAC 40 leverde 0,6% in.

De Amerikaanse beurzen gingen voorzichtig van start. De Dow Jones-index stond bij sluiting van de Europese beurzen 0,3% lager en de Nasdaq-index 0,2% hoger.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, wijt de terugval van de Europese beurzen in de middaghandel aan winstnemingen. „Evenals voor de stijging tot 602 punten vanochtend was er voor de neergang geen concrete aanleiding. Ik zie geen reden voor zorg en ben vooral benieuwd of de Europese inkoopmanagersindices later deze week bevestigen dat de economie het dal achter zich heeft gelaten.”

Evenals Schutte is hoofd beleggingsstrategie Valentijn van Nieuwenhuijzen van NN Investment Partners voorzichtig positief gestemd. „De groei van de wereldeconomie vertraagt weliswaar, maar het risico van een recessie is gering. De koers-winstverhoudingen van aandelen liggen momenteel rond het historisch gemiddelde, terwijl de waarderingen relatief laag zijn ten opzichte van obligaties. Onze voorkeur gaat uit naar Europese en Japanse aandelen. In de verwachting dat er gaandeweg signalen komen dat de economische groeivertraging uitbodemt, zijn financiële instellingen aantrekkelijk.”

Hoofdrol Takeaway

In de AEX blonk Takeaway met een plus van 5,7% uit, nadat de Zwitserse bank Credit Suisse de maaltijdbestelsite op de kooplijst plaatste. De waarde van zijn overnamebod op het Britse Just Eat ligt nu nog slechts ruim 2% onder dat van Prosus, dat 710 pence in contanten biedt.

Betalingsververwerker Adyen steeg 1,1%.

ArcelorMittal koerste 0,7% hoger. Het staalconcern heeft volgens de vakbonden de geplande sluiting van zijn Ilva-staalfabriek in de Zuid-Italiaanse stad Tarente tot nader order opgeschort.

Galapagos moest 2,4% afstaan. Het biotechfonds veerde gisteren nog op, na eind vorige week al te zijn getroffen door winstnemingen.

ABN Amro verloor 1% in reactie op het nieuws dat Duitse autoriteiten in het kantoor van Frankfurt een inval hebben gedaan vanwege dividendstrippen.

Bij de middelgrote fondsen eindigde vastgoedfonds Wereldhave met een plus van 1,8% bovenaan.

Air France KLM dikte 0,4% aan, gesteund door de goed ontvangen resultaten van prijsvechter easyJet.

Altice Europe nam met een min van 2,9% wat gas terug na de zeer goede zaken in de voorbije maanden.

BAM daalde 0,4%. De bouwer heeft een opdracht gekregen van €60 miljoen voor de bouw van een school in Denemarken.

Smallcap Kiadis Pharma knalde zonder concrete aanleiding 40,3% omhoog. Er gingen geruchten dat een partij gedwongen werd een grote shortpositie terug te draaien. Vorige week zag het biotechnologiebedrijf zich nog genoodzaakt de ontwikkeling van zijn belangrijkste medicijn te staken.

Lokaal fonds Euronext gleed 3% weg. Er is een nieuwe kaper op de kust om de Spaanse beurs over te nemen met de mogelijke komst van branchegenoot Deutsche Börse.

