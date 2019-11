AEX hervat opmars met klim boven 600 punten

De AEX-index noteerde rond kwart over elf 0,6% hoger bij een stand van 601,68 punten, het hoogste niveau sinds mei 2001. De Midkap-index ging 0,3% vooruit naar 897,51 punten.

Elders in Europa hielden de beurzen ook de wind in de rug. Parijs en Frankfurt wonnen 0,5% respectievelijk 1,2% geholpen door het herstel van de Europese autoverkopen. Londen schoot 1,1% omhoog.

Na de bescheiden verliezen van de voorgaande dag is de animo bij beleggers op het Damrak om in aandelen te stappen snel weer teruggekeerd geholpen door de aanhoudende goede stemming in de VS. Wall Street wist gisteravond na een lagere start toch met kleine plussen de dag uit te gaan, waarbij de berlangrijkste beurzen de recordstanden weer aanscherpten. De aangewakkerde twijfel over het slagen van de gedeeltelijke handelsdeal tussen Amerika en China werd getemperd door het verlengen van de consessies voor Amerikaanse bedrijven om zaken te mogen doen met de Chinese telecomgigant Huawei.

Verder was er een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump met Federal Reserve-baas Jerome Powell. Daarin is volgens de twee veel besproken, maar het hoofd van de centrale bank zou Trump geen verwachtingen over het monetaire beleid hebben gegeven. De futures in de VS wezen voor vanmiddag op een bescheiden vervolg van de krachtige opmars.

In Azië deed de Nikkei-index in Japan vanochtend onder druk van de sterkere Japanse munt, de yen, een stapje terug met een verlies van 0,5%. Voral chipbedrijven moesten terrein prijsgeven.

De beurs in Hongkong veerde 1,6% op gesteund door de hoop dat de Chinese centrale bank klaar zou staan voor een nieuwe economische stimulering.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, benadrukt dat beleggers er nog steeds vertrouwen in hebben dat Amerika en China er zullen slagen om nog voor het invoeren van nieuwe Amerikaanse importheffingen halverwege volgende maand een gedeeltelijke handelsdeal op tafel hebben liggen. Daarnaast wijst hij er op dat de markt er van uitgaat dat de komende cijfers van de Europese inkoopmanagers een bevestiging zullen geven dat de economie in de eurozone het dal achter zich heeft gelaten. „Er is nog geen euforie zichtbaar op de aandelenmarkten, maar de toestroom van spaarders kan het beursfeestje voorlopig op gang houden.”

Hoofdrol Takeaway

In de AEX zat Takeaway.com in de lift met een plus van 2,8% nadat analisten van de Zwitserse bank Credit Suisse hun aanbeveling voor de maaltijdbestelsite hebben verhoogd.

ArcelorMittal koerste 2% hoger. Het staalconcern heeft volgens de vakbonden de geplande sluiting van zijn Ilva-staalfabriek in de Zuid-Italiaanse stad Tarente tot nader order opgeschort.

Adyen zat ook in de voorhoede. De koers van de betalingsververwerker steeg 1,3%. Voor IMCD hadden beleggers 1,8% meer over.

Aan de andere kant keek het defensieve voedingsconcern Unilever aan tegen een verlies van 0,3%, terwijl Galapagos 2% moest afstaan. Het biotechfonds werd een dag eerder ook al getroffen door winstnemingen.

Bij de middelgrote fondsen liep de koers van BAM 1,2% op. De bouwer heeft een opdracht gekregen van €60 miljoen voor de bouw van een school in Denemarken. Air France KLM dikte 1,4% aan gesteund door de goed ontvangen resultaten van prijsvechter easyJet.

Kunstmestproducent OCI zette de neergang voort met een koersdaling van 1,1%. Altice Europe nam met een min van 0,9% wat gas terug na de zeer goede zaken in de voorbije maanden.

Lokaal fonds Euronext gleed 0,6% weg. Er is een nieuwe kaper op de kust om de Spaanse beurs over te nemen met de mogelijke komst van branchgenoot Deutsche Börse.

