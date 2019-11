Beurs: AEX valt terug tot 600 punten

De AEX stond om kwart voor drie 0,3% hoger op 600,1 punten, na een piek van 602,3 punten aan het einde van de ochtend. Dat was het hoogste niveau in ruim achttien jaar.

De AMX daalde licht naar 894,4 punten.

Elders in Europa hadden de beurzen ook de wind in de rug. De Duitse DAX en Britse FTSE 100 wonnen 1,2% respectievelijk 0,8%. De plus voor de Franse CAC 40 bleef tot 0,2% beperkt.

De indexfutures wezen op een licht hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de plusjes van 0,1% gisteren.

Na de bescheiden verliezen van de voorgaande dag in Europa is de animo bij beleggers op het Damrak om in aandelen te stappen snel weer teruggekeerd. De aangewakkerde twijfel over het slagen van de gedeeltelijke handelsdeal tussen de VS en China werd getemperd door het verlengen van de concessies voor Amerikaanse bedrijven om zaken te mogen doen met de Chinese telecomgigant Huawei.

Verder was er een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Federal Reserve-baas Jerome Powell. Daarin is volgens de twee veel besproken, maar het hoofd van de centrale bank zou Trump geen verwachtingen over het monetaire beleid hebben gegeven.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, benadrukt dat beleggers er nog steeds op vertrouwen dat de VS en China een handelsdeal zullen sluiten vóór het invoeren van nieuwe Amerikaanse importheffingen halverwege volgende maand. Daarnaast wijst hij er op dat de komende cijfers van de Europese inkoopmanagers naar verwachting een bevestiging zullen geven dat de economie in de eurozone het dal achter zich heeft gelaten. „Er is nog geen euforie zichtbaar op de aandelenmarkten, maar de toestroom van spaarders kan het beursfeestje voorlopig op gang houden.”

Hoofdrol Takeaway

In de AEX blonk Takeaway met een plus van 3,4% uit, nadat de Zwitserse bank Credit Suisse de maaltijdbestelsite op de kooplijst plaatste.

ArcelorMittal koerste 2,4% hoger. Het staalconcern heeft volgens de vakbonden de geplande sluiting van zijn Ilva-staalfabriek in de Zuid-Italiaanse stad Tarente tot nader order opgeschort.

Betalingsververwerker Adyen steeg 1,6%.

ABN Amro verloor 0,2% in reactie op het nieuws dat Duitse autoriteiten in het kantoor van Frankfurt een inval hebben gedaan vanwege dividendstrippen.

Galapagos moest 1,9% afstaan. Het biotechfonds veerde gisteren nog op, na eind vorige week al te zijn getroffen door winstnemingen.

Midkapper Air France KLM dikte 1% aan, gesteund door de goed ontvangen resultaten van prijsvechter easyJet.

BAM liep 0,8% op. De bouwer heeft een opdracht gekregen van €60 miljoen voor de bouw van een school in Denemarken.

Altice Europe nam met een min van 1,4% wat gas terug na de zeer goede zaken in de voorbije maanden.

Smallcap Kiadis Pharma knalde 37% omhoog, mogelijk omdat een partij gedwongen werd een grote shortpositie terug te draaien. Vorige week zag het biotechnologiebedrijf zich nog genoodzaakt de ontwikkeling van zijn belangrijkste medicijn te staken.

Lokaal fonds Euronext gleed 2,5% weg. Er is een nieuwe kaper op de kust om de Spaanse beurs over te nemen met de mogelijke komst van branchegenoot Deutsche Börse.

