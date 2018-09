'Voya wil activiteiten verkopen'

Voya heeft naar verluidt de Britse bank Barclays ingehuurd om kopers te vinden voor een blok levensverzekeringen met een waarde van minder dan 500 miljoen dollar (374 miljoen euro). De verkoop moet kapitaal vrijmaken en Voya beter in staat stellen om zich op zijn pensioenactiviteiten te kunnen richten, aldus de ingewijden.

ING bracht zijn Amerikaanse levensverzekeringsbedrijf vorig jaar naar de beurs in New York en bezit nu nog 43 procent. De verzelfstandiging was een voorwaarde van de Europese Commissie voor de staatssteun die ING kreeg tijdens de financiële crisis. Eind volgend jaar moet de rest van Voya verkocht zijn.