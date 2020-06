Industriële productie China neemt toe

De productie nam op jaarbasis met 4,4 procent toe, waar economen in doorsnee rekenden op een groei met 5 procent. De cijfers tonen volgens kenners aan dat de Chinese economie zich voorzichtig weet op te richten na de coronacrisis, al zijn de cijfers nog zacht.

Verder namen de detailhandelsverkopen vorige maand met 2,8 procent af. Hier werd door kenners op een krimp met 2,3 procent gerekend. De traag verbeterende detailhandelsverkopen onderstrepen de breekbaarheid van het herstel, terwijl op hetzelfde moment het coronavirus weer opflakkert. Zo werden in Peking tien nieuwe woonwijken in quarantaine geplaatst. De afgelopen 24 uur zijn 36 nieuwe besmettingsgevallen in de metropool geregistreerd.

De investeringen zakten met 6,3 procent in de eerste vijf maanden van het jaar, waar werd gerekend op een daling met 6 procent.