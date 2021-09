Rolls-Royce gaat volledig over op de stekker

Dat heeft ceo Torsten Müller-Ötvös van Rolls-Royce woensdagmiddag aangekondigd. Daarmee gaat de elektrificatie van het wagenpark van Rolls-Royce veel sneller dan dan eerder verwacht. Ruim een jaar geleden werd er nog gemeld dat het dure merk binnen tien jaar een elektrische auto op de markt zou brengen, maar nu streeft de autobouwer uit het zuiden van Engeland ernaar om dan alleen nog maar stekkerauto’s te bouwen.

„Vandaag is de belangrijkste dag in de geschiedenis van Rolls-Royce Motor Cars sinds 4 mei 1904” zegt Müller-Ötvös. „Op die datum ontmoetten onze grondleggers, Charles Rolls en Sir Henry Royce, elkaar voor het eerst en kwamen overeen dat ze ’de beste auto ter wereld’ gingen maken.”

De eerste nieuwe Rolls-Royce die over twee jaar op de markt komt krijgt de naam ’Spectre’. Rolls-Royce is daarmee niet over een nacht ijs gegaan. In simulatietests zijn al 2,5 miljoen testkilometers afgelegd met de auto.

’Rolls-Royce ervaring’

Marktvorsers hebben de stap van Rolls-Royce altijd gezien als een uitdaging, omdat het merk toch altijd geassocieerd wordt met krachtige brandstofmotoren. Na alle tests stelt het merk zelf nu echter dat de elektrisch aandrijving juist voor de ultieme ’Rolls-Royce ervaring’ zorgt: de auto is stil en heeft een enorme vermogen.

Overigens wordt binnen de fabriek van Rolls-Royce al jaren geleden gezegd dat het merk op stroom zou rijden. Het was nota bene medeoprichter Charles Rolls zelf die in 1900 al voorspelde dat de auto over gaat op elektrisch.