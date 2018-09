Forse winstgroei Cathay Pacific Airways

De winst van de luchtvaartmaatschappij kwam uit op ruim 347 miljoen Hongkong dollar (circa 33,5 miljoen euro) tegen 24 miljoen dollar in een jaar eerder. Toch viel de winstgroei lager uit dan de gemiddelde verwachting. Marktkenners rekenden in doorsnee op een resultaat van 462 miljoen dollar. Cathay verwacht betere resultaten in het tweede halfjaar.

Met name op korte vluchten naar bestemmingen in Zuidoost-Azië voelde Cathay Pacific de hete adem van prijsvechters in de nek. Daarnaast is de vraag naar vrachtvervoer nog altijd zwak. Om dat te compenseren heeft het bedrijf zijn aanbod aan verre reizen, naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Europa, de laatste tijd uitgebreid.