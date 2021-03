Beurzen: banken onderuit, techfondsen profiteren

De AEX gaat rond 12:45 uur 0,7% hoger bij 682,8 punten. De AMX staat 0,9% in de plus bij 998,3 punten.

Economen van Rabobank melden voor dit jaar een groei van 2,1% te zien, afgezet tegen de krimp van 3,8% vorig jaar. In 2022 zal de economie naar verwachting 3,7% groeien.

De Britse FTSE 100-index daalt 0,3%, de Duitse DAX verliest een fractie en de Franse CAC-40 loopt 0,2% op.

In Azië zijn beurzen met winst gesloten. Techreus Baidu, genoteerd in de VS, zal bij de tweede beursnotering in Hongkong $3 miljard ophalen, melden bronnen tegen CNBC.

Op Wall Street is de Dow Jones 1,5% hoger gesloten. Het boekte een record, nadat president Biden steun kreeg voor $1900 miljard investeringen in de Amerikaanse economie.

De eerste futures voor opening van de beurzen in New York om half vier noteren 0,3% tot 1,8% in de plus. Vanmiddag komen de wekelijks gemelde nieuwe aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de VS: de markt rekent gemiddeld op 725.000 aanvragen.

De prijs van Brent-olie reflecteert optimisme met 1,3% stijging tot $68,70. Goud wordt 0,7% meer waard, een stukje van 31,1 gram kost nu $1733.

Coronazorgen

Denemarken trapt vandaag fors op de rem bij het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. Meerdere mensen overleden door bloedstollingen. De voortgang van de vaccinatie krijgt tempo. President Biden meldt een goed verlopende snelle vaccinatie en kondigde de aankoop van nog eens 100 miljoen stuks aan.

In Duitsland is het aantal nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen 24 uur opnieuw fors gestegen. Bondskanselier Merkel verklaart nog drie tot vier zware maanden te verwachten, pas na het begin van de zomer zou de situatie verbeteren.

De Europese toezichthouder EMA komt vanmiddag met het langverwachte oordeel over het vaccin van farmaceut Janssen uit Leiden. Dat hoeft maar één keer te worden toegediend, in tegenstelling tot de andere vaccins.

Rente stijgt

De 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie zwakt af. Zij noteert 2 basispunten lager op 1,495%. Met de Duitse Bund op -0,322%.

De euro stijgt 0,3% tot $1,1964. Bij het rentebesluit vandaag van de Europese Centrale Bank (ECB) kijken beleggers vanaf kwart voor twee of de centrale bank zijn steunmaatregelen aanscherpt. Bij het vorige rentebesluit in januari vond Frankfurt dit nog niet nodig.

„Beleggers houden nu rekening met een 50% kans dat de ECB de rente voor maart 2023 met 10 basispunten verhoogt”, aldus valutaspecialist Georgette Boele (ABN Amro). ,,Wij verwachten meer woorden maar geen daden”, aldus ING-marktanalist Simon Wiersma. ,,Hoewel er een kans is dat het PEPP-programma (opgetuigd wegens de coronacrisis, red.) met een paar maanden zal worden verlengd, tot na maart 2022.”

ASMI leidt

Bij de Nederlandse hoofdfondsen eist halfgeleider ASM International de leiding op met 5% winst. Kepler Chevreux verhoogt het koersdoel, bij een ongewijzigd koopadvies, van €150 naar €230.

Betalingsverwerker Adyen (+4,1%) en chipmachinemaker ASML (+2,8%) boeken ook vooruitgang. Techinvesteringsfonds Prosus wint 2,9%.

Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway zet de 6% stijging van woensdag voort: +3%.

Shell (-1,3%) kondigt Andrew Mackenzie aan als opvolger van voorzitter Chad Holliday.

Financiële waarden ING (-2,6%), dat met 8 miljoen aandelen het meest wordt verhandeld, en ABN Amro (-2,5%) vormen de bodem. Aegon zakt 1,5%.

Verzekeraar NN (-0,4%) zag dat de activistische belegger Peter Singer met Elliott Investment Management zijn kapitaalbelang van 3,29% naar 2,93%, bij een zelfde stemrecht, heeft afgebouwd. Elliot eiste zomer vorig jaar ingrepen om meer aandeelhouderswaarde te creëren.

Brouwer Heineken raakt 1,4% kwijt.

Besi ver vooruit

Bij de middelgrote fondsen staat chiptoeleverancier Besi uit Duiven op 6,3% koerswinst bovenaan. Kepler Chevreux verhoogde het koersdoel van €46 naar €70 bij een koopadvies. Fitnessketen Basic-Fit staat 3,7% hoger. Chemicaliënproducent OCI stijgt 3%.

Air France KLM schaaft onderin 1,4% van de koers af. TKH raakt 1,3% kwijt na een adviesverlaging van Berenberg.

Koffiebedrijf JDPeet’s houdt 0,4% winst na een kleine koersdoelverlaging door Deutsche Bank bij handhaving van zijn koopadvies. De analist verwacht sterke groei voor de ’duidelijke’ nummer twee in de winstgevende sector als consumenten straks gevaccineerd vaker naar buiten gaan om koffie te drinken.

Diervoerleverancier ForFarmers stijgt 2,6% op gemelde kwartaalresultaten. Jan van Nieuwenhuizen, tot 1 september 2020 lid van de groepsdirectie van Rabobank, vervangt Cees de Jong als voorzitter van ForFarmers raad van commissarissen.

