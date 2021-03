Steunpakket Biden geeft Damrak vleugels

De AEX gaat 0,6% hoger bij 682,7 punten. De AMX staat 1,1% in de plus bij 1000 punten.

De Britse FTSE 100 wint 0,2%, de Duitse DAX een fractie en de Franse CAC-40 loopt 0,5% op.

In Azië zijn beurzen met winst gesloten. Vooral op optimisme over economisch herstel in de VS. Zorgen over handelsspanningen namen af: Peking bevestigde een topontmoeting te accepteren met Washington in Alaska.

Op Wall Street is de Dow Jones-index 1,4% hoger gesloten, nadat president Biden steun kreeg voor $1900 miljard investeringen in de Amerikaanse economie. De eerste futures voor opening van de beurs om half vier

Gamingplatform Roblox, dat zonder begeleiding naar de beurs ging, eindigde 54,4% boven zijn referentieprijs. Het kreeg een marktwaarde van $35 miljard.

Coronavaccins

De voortgang van de vaccinatie krijgt tempo. Biden kondigde de aankoop van nog eens 100 miljoen stuks aan.

De Europese toezichthouder EMA komt vanmiddag met het langverwachte oordeel over het vaccin van farmaceut Janssen uit Leiden. Dat hoeft maar één keer te worden toegediend, in tegenstelling tot de andere vaccins.

De 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie noteert in reactie 4 basispunten hoger op 1,522%. Sinds februari loopt de kapitaalmarktrente op.

De euro stijgt 0,3% tot $1,196. Bij het rentebesluit vandaag van de Europese Centrale Bank (ECB) kijken beleggers vanaf kwart voor twee of de centrale bank zijn steunmaatregelen aanscherpt. Bij het vorige rentebesluit in januari vond Frankfurt dit nog niet nodig.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen neemt technologiefonds Prosus met 3,2% koerswinst de koppositie in. Chipmachinemaker ASM International volgt met 2,6% winst. Betalingsverwerker Adyen en halfgeleider ASML boeken 2% vooruitgang.

Shell (+02%) kondigt Andrew Mackenzie aan als opvolger van voorzitter Chad Holliday.

Financiële waarden ING (-1-4%) en ABN Amro (-1%) vormen de bodem, Aegon zakte 1,2%. Brouwer Heineken raakt 0,8% kwijt.

Bij de middelgrote fondsen staat chiptoeleverancier Besi uit Duiven op 3,8% koerswinst bovenaan. Fitnessketen Basic-Fit staat 3,7% hoger.

