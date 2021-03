Techaandelen toppers op hogere beurs

De AEX staat om kwart over vier 0,8% hoger op 683,2 punten. De AMX stijgt 1,2% naar 1001,1 punten.

De meeste overige Europese beurzen doen het duidelijk minder goed dan het Damrak. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC-40 winnen respectievelijk 0,2%, 0,3% en 0,5%.

De Amerikaanse beurzen zijn voortvarend van start gegaan. De Dow Jones-index, die woensdag al een nieuw record bereikte, staat na drie kwartier handel 0,6% hoger. De door technologieaandelen gedomineerde Nasdaq-index pakt er 1,4% bij.

Rente zakt

Vanwege de sterke stijging van de Europese obligatierentes besloot de ECB vanmiddag het tempo van de obligatieaankopen te versnellen. „Frappant is wel dat de ECB tegelijkertijd aangeeft niet per definitie de eind vorig jaar aangekondigde omvang te zullen gebruiken. En bovendien melding maakt van gebalanceerde risico’s. Het gevaar bestaat dat de ECB probeert met woorden de obligatierentes laag en de financiële condities soepel te houden, zonder stevige stappen te zetten. De markt kan haar gaan testen als de inflatiecijfers oplopen”, aldus ING-marktanalist Simon Wiersma. Hij denkt dat de ECB hierdoor uiteindelijk gedwongen kan worden tot grotere aankopen.

Na de verklaring van de ECB en de toelichting door president Christine Lagarde zakten de obligatierentes aanvankelijk stevig om vervolgens weer wat op te veren. Niettemin staat de rente op Italiaanse 10-jarig staatspapier nog altijd 9 basispunten lager dan woensdag. De vergelijkbare rente in de VS is daarentegen licht gestegen tot 1,53%, terwijl die in Duitsland 3 basispunten is gezakt tot min 0,34%.

ING denkt dat de 10-jaarsrentes dit jaar nog wel verder kunnen stijgen, tot richting 0% in Duitsland en 2% in de VS. Dit perspectief heeft de bank onlangs doen besluiten het aandelengewicht naar neutraal terug te schroeven ten gunste van obligaties en grondstoffen. Bovendien is de weging van Amerikaanse aandelen naar onderwogen en van Europa naar overwogen gebracht.

,,De recente rotatie vanuit technologie- naar meer waardeaandelen is meestal maar van korte duur”, zegt analist Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger. ,,Voor de lange termijn zijn technologische vernieuwing bepalender voor beleggers. Fundamenteel blijft dat de trend. Nu coronavaccinaties toenemen, zullen technologiebedrijven daar meer van profiteren.”

Corona-opsteker

De Europese toezichthouder EMA heeft vanmiddag zoals verwacht het door het Leidse Janssen ontwikkelde coronavaccin goedgekeurd.

Er is echter ook minder goed coronanieuws. Diverse Europese landen trappen vandaag fors op de rem bij het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. De voortgang van de vaccinatie krijgt elders tempo. President Biden meldt een goed verlopende snelle vaccinatie en kondigde de aankoop van nog eens 100 miljoen stuks aan.

In Duitsland is het aantal nieuwe besmettingen in de afgelopen 24 uur opnieuw fors gestegen. Bondskanselier Merkel verklaart nog drie tot vier zware maanden te verwachten, pas na het begin van de zomer zou de situatie verbeteren.

ASMI leidt

Bij de Nederlandse hoofdfondsen eist de toeleverancier aan de halfgeleidersector ASMI de leiding op met 5,1% winst. Kepler Chevreux verhoogde het koersdoel, bij een ongewijzigd koopadvies, van €150 naar €230.

Betalingsverwerker Adyen volgt met een winst van 5%. Techinvesteringsfonds Prosus plust 3,1%.

Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway zet de 6% stijging van woensdag na meevallende jaarcijfers voort: +3%.

Shell wint 0,3%. De olie- en gasmaatschappij kondigde in tegenspraak met zijn duurzaamheidsambities een voormalige mijnbouwbaas aan als nieuwe voorzitter.

De financiële waarden hebben het lastig vanwege de dalende obligatierentes. ING, ABN Amro en Aegon staan onderaan met minnen van respectievelijk 3,6%, 2,4% en 2,3%.

Verzekeraar NN (-0,6%) zag dat de activistische belegger Peter Singer met Elliott Investment Management zijn kapitaalbelang iets heeft afgebouwd tot 2,93%. Elliot eiste zomer vorig jaar ingrepen om meer aandeelhouderswaarde te creëren.

Besi ver vooruit

Bij de middelgrote fondsen staat chiptoeleverancier Besi op 6,3% koerswinst bovenaan. Kepler Chevreux verhoogde het koersdoel naar €70 bij een koopadvies.

Fitnessketen Basic-Fit sterkt na enkele mindere dagen 5,1% aan. Kunstmestproducent OCI stijgt 4%.

Koffiebedrijf JDPeet’s klimt 0,6% na een kleine koersdoelverlaging door Deutsche Bank bij handhaving van zijn koopadvies. De analist verwacht sterke groei voor de ’duidelijke’ nummer twee in de winstgevende sector als consumenten straks gevaccineerd vaker naar buiten gaan om koffie te drinken.

Technologiebedrijf TKH, dat eerder deze week teleurstellende jaarcijfers publiceerde, raakt 2,1% kwijt na een adviesverlaging van de Duitse bank Berenberg.

De in de AScX-index opgenomen diervoerleverancier ForFarmers stijgt 3,6% op gemelde kwartaalresultaten. Jan van Nieuwenhuizen, tot 1 september 2020 lid van de groepsdirectie van Rabobank, vervangt Cees de Jong als voorzitter van ForFarmers raad van commissarissen.

