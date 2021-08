Defensieleverancier uit Tiel scoort met grote Duitse order legervoertuigen

Premium Financieel

Kemphanen in metaalsector vallen elkaar in de armen

Na meer dan een halfjaar stakingen krijgen de 160.000 werknemers in de metalektro een nieuwe cao. Het akkoord staat volgens de hoofdrolspelers voor een nieuw begin in de sector en moet een einde maken aan de eeuwige onrust. „Als we zo door zouden gaan waren we beiden gezien.”