Miljoenen voor strijd tegen Duchenne

Ook wordt de subsidie ingezet voor de ontwikkeling van een tweede Duchenne-medicijn, naast het leidende medicijn in ontwikkeling drisapersen.

Wereldwijd lijden circa 300.000 jongeren aan de dodelijke spierziekte, met name jongens. Patiënten belanden veelal in het begin van hun tienerjaren in een rolstoel. Op latere leeftijd is vaak beademing nodig. Weinig patiënten worden ouder dan 30 jaar.

Prosensa

In 2004 had het Nederlandse bedrijf, dat sinds vorig jaar een beursnotering heeft in de Verenigde Staten, al 1,4 miljoen euro subsidie ontvangen van CureDuchenne.

Prosensa sloot het tweede kwartaal overigens af met een verlies van 8 miljoen euro, zo bleek uit de cijfers die ook op dinsdag bekend werden gemaakt. Een jaar eerder boekte het bedrijf een verlies van 4,7 miljoen euro.

Naweeën

De omzet was nihil, tegenover 2 miljoen euro omzet een jaar eerder. Prosensa kampte onder meer met de naweeën van het opzeggen van de samenwerking met de Britse farmaceut GlaxoSmithKline eerder dit jaar en een afname van licentie-inkomsten.

Per 30 juni bedroegen de liquide middelen 69,5 miljoen euro. Prosensa verwacht een kaspositie aan het einde van het jaar tussen de 53 miljoen euro en 56 miljoen euro. Daarbij houdt het bedrijf geen rekening met met de invloed van eventuele toekomstige acquisities, verkopen, partnerships, licentietransacties of wijzigingen in de kapitaalstructuur van de onderneming, waaronder een eventuele toekomstige uitgifte van aandelen.