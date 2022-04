Premium Het beste van De Telegraaf

Onder vuur van aandeelhouders Topvrouw Verhagen: ’Kinderarbeid komt bij PostNL niet voor’

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Topvrouw Herna Verhagen van PostNL Ⓒ ANP / HH PostNL Koninklijke 3.457 5.11 %

Den Haag - PostNL zegt dat uit hun controles blijkt dat er geen sprake is van kinderarbeid bij Belgische onderaannemers. Door ernstige beschuldigingen van onder meer mensenhandel en criminele organisatie is er sprake van 100%-controle bij de depots, zegt topvrouw Herna Verhagen in gesprek met De Telegraaf. Aandeelhouders legden haar dinsdag het vuur aan de schenen over de problemen bij PostNL in België.