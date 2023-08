Column: hoe slimme beleggers omgaan met AI

In sneltreinvaart een goudmijn tegemoet? Of juist halsoverkop de afgrond in? Sinds de lancering van ChatGPT vorig najaar wordt er druk gespeculeerd of er met kunstmatige intelligentie nieuwe megawinsten of -verliezen à la de dotcom-zeepbel kunnen worden behaald.

Toekomstmuziek of niet? Ⓒ ANP / AFP