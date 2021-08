Het werkpaard van de diepzeeolie blijft in trek

Financieel

Terugval in consumentenvertrouwen zet AEX lager

De AEX is vrijdag lager gesloten, mede in reactie op het nieuws dat het consumentenvertrouwen in de VS duidelijk gedaald is. Beleggers doen het voorts rustig aan na het enthousiasme in de voorgaande dagen. Vooral Unibail Rodamco Westfield heeft het zwaar.