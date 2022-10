CPB waarschuwt: eurocrisis dreigt door groeiende staatsschulden

Daarvoor waarschuwt directeur Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau (CPB). „In de eurozone ligt instabiliteit op de loer”, schrijft hij in een column op de website van het CPB. „Net zoals een coronabesmetting bij een deel van de patiënten langdurige gezondheidsgevolgen heeft, lijdt ook het begrotingsbeleid aan long covid. Dat geldt zowel voor Nederland als voor Europa.”

Hasekamp wijst naar de afstraffing die de regering-Truss kreeg in het Verenigd Koninkrijk. Beleggers op de obligatiemarkten hadden zo weinig vertrouwen in de nieuwe economische plannen van premier Liz Truss dat de rente omhoog schoot en de centrale bank moest ingrijpen. „Moeten andere landen zich ook zorgen maken? Ik zou zeggen van wel”, aldus de CPB-directeur.

Gasprijs

De energiecrisis volgt snel op de coronacrisis. In beide gevallen trekken het Nederlandse kabinet en andere regeringen heel veel geld uit om de gevolgen daarvan te compenseren. Hasekamp wijst op de risico’s van te genereuze steun: „Anders dan bij corona zijn de gevolgen voor een groot deel permanent: ook als de gasprijs straks weer daalt, blijven we de komende jaren meer betalen om onze afhankelijkheid van fossiele energie af te bouwen.”

In de eurozone lopen de rentes de laatste maanden op, net zoals destijds bij de eurocrisis. Hoge staatsschulden zouden daardoor steeds moeilijker te financieren kunnen zijn. „In Italië is onlangs een euro-sceptische coalitie gekozen, terwijl de Duitse regering een ongekend groot stimuleringspakket van €200 miljard aankondigt”, schrijft Hasekamp. „Het is dus niet verwonderlijk dat ook in eurozone de lange rente oploopt en de euro inmiddels minder dan één dollar waard is.”

Gebrekkig

Hij is kritisch op het ruime financiële beleid van het kabinet. „Naar aanleiding van de Miljoenennota merkten het Centraal Planbureau en de Raad van State op dat de naleving van begrotingsregels sinds corona gebrekkig is en dat het onmogelijk is om een overzicht te krijgen van de doorgevoerde aanpassingen. En dat was nog vóór de aankondiging van nieuwe maatregelen zoals een prijsplafond voor gas en elektriciteit en een steunpakket voor het mkb”, aldus de CPB-directeur.

Uit berekeningen van het Planbureau blijkt dat de Nederlandse staatsschuld ook fors zal oplopen op de langere termijn: „Op Prinsjesdag presenteerde het CPB een schuldprojectie voor de periode 2025-2060 waarin de staatsschuld bij ongewijzigd beleid oploopt naar een kleine 90% (als de rente die hele periode nul is), naar 150% bbp (bij 3% rente) of zelfs naar 285% bbp (bij 6% rente).”

Uit de details van het gepresenteerde prijsplafond voor energie bleek de kostenpost voor de staatskas aanzienlijk groter te zijn geworden. Op Prinsjesdag zei minister Sigrid Kaag van Financiën nog dat dat prijsplafond €10 tot 15 miljard zou kosten. Inmiddels is dat gestegen tot €23 miljard. Bij extreem hoge gasprijzen, zoals in augustus, lopen de kosten op tot meer dan €40 miljard, zo blijkt uit schattingen van Financiën.

