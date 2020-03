Reisorganisaties strenger bij annuleren om virus

Het grootste deel van Noord-Italie is getroffen door een oranje reisadvies (’alleen noodzakelijke reizen’) Ⓒ Ministerie van Buitenlandse Zaken

Amsterdam - Nu het coronavirus hard toeslaat in de populaire toeristengebieden in Italië, worden Nederlandse reisorganisaties minder makkelijk met kosteloos annuleren. Dat is geen automatisme meer bij een negatief reisadvies.