AEX boven 660 punten, herstel KPN

De AEX staat rond veertien uur 1,6% hoger op 661,3 punten. De AMX klimt 1,5% naar 993,5 punten.

De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 stijgen respectievelijk 1,8%, 1,1% en 1,5%.

De Britse economie vertoont volgens de laatste cijfers een groeiversnelling. De Europese inkoopmanagersindex voor haar industrie steeg, volgens Markit-cijfers, van 54,8 in januari naar 57,9 in februari.

De indexfutures wijzen op een 1% tot 1,4% (Nasdaq) hogere opening van de Amerikaanse beursgraadmeters om half vier vanmiddag.

Rente stijgt

De terugval van de obligatierentes na de forse opmars in de afgelopen weken helpt de stemming. De 10-jarige rente in de VS staat nu op 1,434%, dankzij 2 basispunten stijging.

Nadat donderdag een hoogste niveau in de afgelopen twaalf maanden van 1,55% werd neergezet. De Fed ziet de komende twee jaar geen noodzaak voor renteverhoging.

Vooral technologieaandelen hebben last van een hogere rente, omdat hun toekomstige winsten dan een lagere waarde hebben.

Dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden akkoord is gegaan met de $1900 miljard aan extra coronanoodsteun helpt het sentiment ook. Evenals de goedkeuring van het vaccin van de Leidse farmaceut Janssen voor de Amerikaanse markt.

Op de agenda staat woensdag ook het Amerikaanse banencijfer.

Hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen waarschuwt voor onderschatting van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Die heeft bij vorige inzinkingen, zoals van augustus tot oktober vorig jaar, veel veerkracht getoond. Zij is een mogelijke verklaring voor de sterke aandelenbeurzen in de VS. ,,De banenmotor kan weer aanslaan”, zegt Aben.

Financials leiden

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staan financials als ASR (+3,2%) bovenaan. Zwaargewicht ING wint 2,2%, Aegon boekt 2,3% koerswinst.

KPN, met 10,1 miljoen stuks veruit het meest verhandeld, en staalmaker ArcelorMittal volgen met 3% koersstijging. ,,KPN en energiebedrijven hebben normaal een hoog dividendrendement. Als die marktrentes weer wat dalen, krijgen zij relatief meer waarde”, noemt marktanalist Simon Wiersma van ING als een mogelijke verklaring.

Andere index-zwaargewichten als chipmachinemaker ASML (+2,1%) en Shell (+18,%) stutten de opmars.

Just Eat Takeaway pakt er 2,7% bij. Deutsche Bank vindt de achterblijvende koersontwikkeling van het maaltijdbestelbedrijf in de afgelopen weken niet terecht en trekt zijn advies naar ’kopen’ op.

Biotechnologiebedrijf Galapagos wint 2,6%. Topman Onno van de Stolpe verklaarde eind vorige week tegenover De Telegraaf bij een falen van zijn ontwikkelingsprogramma Toledo op te zullen stappen.

Tech-investeringsfonds Prosus stijgt 2,4%. Het krijgt een koersdoelverhoging van Deutsche.

Speciaalchemiebedrijf DSM houdt 1,1% winst. Het won een patentzaak tegen Anhui Tiger. Dat mag, als gevolg van de uitspraak van het Chinese Hooggerechtshof, per direct geen gebruik meer maken van een patent van DSM.

De toeleverancier aan de chipsector ASMI wint 0,6%. ING het koersdoel naar €280 verhoogd onder handhaving van zijn koopadvies.

Degroof Petercam gaat, met zijn koopadvies, mee en zet het koersdoel van €215,00 naar €270. Voor 2021 en 2022 verhoogt de zakenbank de omzetverwachting met 10%. De ebit-inschatting overtreft dat met een toename van 19% dit jaar en 16% in 2022.

Relx stijgt 1,9%. Deutsche Bank verlaagt het koersdoel van €18,50 naar €17,90 bij een ’houden’-advies. Veel divisies presteren goed en zien aandikkende marges tegemoet, denkt Deutsche. De evenemententak echter zal voor 2023 niet hersteld zijn.

Wolters Kluwer stijgt 0,9%, na een adviesverhoging door de Amerikaanse bank Goldman Sachs. Beleggers reageerden vorige week woensdag negatief op de kwartaalcijferpublicatie van de informatieleverancier.

Betalingsverwerker Adyen is met een min van 0,8% de enige daler.

PostNL profiteert

Bij de middelgrote fondsen zwakt de 7% koersstijging van PostNL af tot +4,4%. Het postbedrijf wist de winst vorig jaar nog sterker te verhogen dan gedacht en toont zich positief voor dit jaar. ING ziet zich hierin gesterkt in zijn koopadvies.

Biotechnologiebedrijf Pharming, dat woensdag met zijn kwartaalcijfers naar buiten treedt, stijgt 3,3%.

Vopak wint 1%. Kepler Cheuvreux heeft het tankopslagbedrijf van de verkooplijst gehaald.

