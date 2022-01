Premium Het beste van De Telegraaf

Raadselachtige geldautomaat: waar is €1000 gebleven?

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Een ING-klant beweert uit een kapotte geldautomaat een bon van de automaat ernaast te hebben gekregen, waarna het geld van zijn rekening verdween. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Het zal je maar gebeuren: je probeert geld op te nemen, maar de biljetten komen niet uit de automaat. Later merk je dat het bedrag wél van je rekening is afgeschreven. Meestal biedt de kasbon van de geldautomaat duidelijkheid: als daar niets mis is, ben je het geld gewoon kwijt. Maar soms lijkt de bank zelf ook te twijfelen.