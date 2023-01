Premium Het beste van De Telegraaf

Wat verdient een... windturbinemonteur?

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Op land staan in Nederland nu ruim 2400 windmolens en dat worden er elk jaar meer. Op zee zijn het er nu een kleine 500, en dat moeten er over tien jaar wel 1700 zijn. Op termijn moet wind de belangrijkste bron van stroom in ons land zijn.