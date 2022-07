Bedrijven geteisterd door meer fraude, vooral door eigen personeel

Financieel

CBS: loonkosten werknemer lopen beperkt op, daling in horeca

De loonkosten per gewerkt uur van een werknemer waren vorig jaar 1,3% hoger dan in het jaar ervoor. In coronajaar 2020 stegen de loonkosten nog met 4,3%, vooral omdat veel werknemers tijdens lockdowns niet konden werken, terwijl ze wel werden doorbetaald. Dat was de grootste stijging sinds 2002.