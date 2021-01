’Langere lockdown is mokerslag voor ondernemer’

„Onze boodschap landt”, laat Inretail, brancheorganisatie van non-foodwinkels, weten. „Het is goed dat extra steun wordt aangekondigd, maar reden om te juichen is er niet zolang details ontbreken.”

De winkeliers hopen dat er snel duidelijkheid komt over de uitbreiding van de coronasteun. „Iedere dag telt. Het nieuwe seizoen staat voor de deur en de voorjaarsgoederen worden geleverd, maar kunnen niet betaald worden. De winkels puilen uit met wintergoederen en het geld ontbreekt.”

Hartverscheurend

In de persconferentie waarin Rutte aankondigde dat de lockdown drie weken langer zal duren, stond hij expliciet stil bij het ondernemersleed. „Dit is een enorm lastige boodschap voor ondernemers. De sociaal-economische gevolgen zijn gigantisch.”

De premier sprak van ’hartverscheurende’ verhalen die hij van ondernemers hoort. „We kunnen niet alle pijn bij alle ondernemers wegnemen, maar we willen zoveel mogelijk bedrijven en banen door deze crisis heentrekken.”

Somber

Voorman Hans Biesheuvel van ondernemersclub ONL is blij dat Rutte oog heeft voor ondernemers. „Dat is heel goed van hem. In eerdere persconferenties ontbrak dat wel eens.” Volgens ONL is de verlengde lockdown ’rampzalig voor het mkb’. Biesheuvel heeft bij het kabinet een reeks voorstellen gedaan voor aanvullende steun.

De ONL-voorzitter is helemaal niet gerust op het verloop van de coronacrisis. Dat het kabinet de steun gaat uitbreiden ’is ook een signaal dat het nog veel langer gaat duren dan tot 9 februari’. Het viel Biesheuvel op dat Rutte zich grote zorgen maakt over de opkomst van de Britse variant die veel besmettelijker is. „Ik vond de toon nogal somber.”

De komende dagen werkt het kabinet een plan uit voor aanvullende steun bovenop de bestaande maatregelen waarmee grote delen van de loonkosten en vaste lasten worden gecompenseerd. „Er is meer nodig”, aldus Rutte. „Dat is een kwestie van fatsoen en van solidariteit.”

Avondklok

Bij de supermarktbranche heerst enige opluchting nu er niet direct een avondklok wordt ingesteld. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel houdt de situatie in de gaten. ,,Wij volgen de richtlijnen van de overheid. Mocht er een avondklok komen, in welke vorm dan ook, dan zullen wij met onze leden bekijken wat de gevolgen daar precies van zijn”, aldus een woordvoerder.

Winkelketens als Hema, Wibra en Action blijven gesloten. Er zijn uitzonderingen. Supermarkten, drogisterijen, dierenwinkels, groothandels en tankstations blijven bijvoorbeeld gewoon open. Dat geldt ook voor de lokale groenteboer, slager en bakker. Bedrijven en instellingen, verenigd in BIZ Museum Quarter Amsterdam, roepen het kabinet dan ook op te onderzoeken of het mogelijk is terug te keren naar de intelligente lockdown van afgelopen voorjaar. „De ondernemers hebben toen duidelijk laten zien dat veilig en verantwoord aankopen doen juist bij de niet-noodzakelijke winkels heel goed lukt.”

Mokerslag

Ondernemerorganisatie MKB-Nederland stelt dat de langere lockdown geen verrassing is. „Desondanks komt de nieuwe verlenging van de lockdown met 3 weken als een mokerslag aan bij veel ondernemers”, zegt voorzitter Jacco Vonhof. „Zeker in die sectoren die nu al zo lang op slot zitten zoals de evenementensector, touringcarbedrijven, reisbranche, sportscholen, horeca, culturele ondernemers, winkeliers en toeleveranciers.”

In De Telegraaf riepen Vonhof en voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW op tot meer overheidssteun voor ondernemers. Ze willen dat de compensatie voor loonkosten worden verhoogd en die voor vaste lasten uitgebreid naar grotere bedrijven. Verder stellen zij dat niet alleen de kosten een probleem zijn, maar ook de stijgende schulden.

Maanden dicht

Ook de horeca vreest voor de gevolgen. „De horeca heeft binnen een periode van nog geen 11 maanden nu al te maken met minimaal zes maanden sluiting”, zegt Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. „De mensen in de horeca, ondernemers, medewerkers en hun gezinnen hebben bij ons een gezicht. Zij staan in de kou en dat is vreselijk.”

Hij vindt de toezegging van extra steun ’een noodzakelijke toezegging’. „Als de horeca (zonder goede onderbouwing) opgeofferd lijkt te worden voor de volksgezondheid, dan moet de overheid ook de portemonnee trekken. De horeca vervult immers een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie.”

Coronaverlof

Vakbond FNV maakt zich zorgen over de gevolgen van de sluiting van scholen en het thuiswerken. „Je ziet dat heel veel mensen op hun tandvlees lopen”, reageert FNV-voorman Han Busker. „Het thuiswerken eist zijn tol, en veel ouders komen in de knel met het combineren van werk, de zorg voor jonge kinderen en het begeleiden van thuisonderwijs.”

De drie gezamenlijke vakbonden FNV, CNV en VCP pleiten voor een coronaverlof. Mensen die thuiswerk en thuisonderwijs niet kunnen combineren zouden dan verlof kunnen opnemen. „Werkgevers kunnen hiervoor worden gecompenseerd vanuit de overheid.”