Tikfout belangenmelding Wereldhave hersteld

Waar PREI een kapitaalbelang meldde van 29,16 procent en een stemrecht van 2,92 procent, was sprake van een kapitaalbelang en stemrecht van beide 2,92 procent. Dat was eerder nog 3,05 procent voor zowel het kapitaalbelang als het stemrecht.

,,De fout is herstelt maar nog niet zichtbaar in het register. Dat zal morgen wel zo zijn'', aldus een woordvoerster van de AFM. ,,Het is dus een afname van het belang'', zo benadrukte een woordvoerster van Wereldhave.