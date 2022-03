Vakbond wil boycot Russen in de havens

Premium Financieel

Rusland is belangrijk voor Rotterdamse haven

De waarde van de totale via de Rotterdamse haven verhandelde Russische goederen bedraagt zo’n €30 miljard, en is goed voor 15% van de overslag. 2021 bracht een recordoverslag voor de haven, wat 2022 brengt is erg onzeker geworden door de oorlog in Oekraïne.