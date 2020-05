Verzekeraar ASR verwacht lagere jaarwinst door corona

Het operationeel resultaat in de afgelopen periode bedroeg 184 miljoen euro, tegen 208 miljoen euro een jaar eerder. Daarbij had ASR te maken met 13 miljoen euro aan claims vanwege de februaristorm en was er een negatieve impact van 18 miljoen euro vanwege corona door het versterken van reserves.

ASR stelt dat het nog te vroeg is om een realistische en betrouwbare schatting te maken van de totale impact van de crisis op het bedrijf dit jaar. De verzekeraar verwacht wel dat het bedrijfsresultaat ten opzichte van het recordjaar 2019 zal dalen richting het niveau van 2018.

Toelichting

Topman Jos Baeten van ASR schrijft in een toelichting dat het bedrijf klanten helpt om de crisis het hoofd te bieden, bijvoorbeeld mensen die om een tijdelijke pauze van de betaling van premies, hypotheek en huur hebben gevraagd. De uiteindelijke impact van de virusuitbraak zal volgens hem afhangen van de duur en ernst van de crisis en de impact op de wereldwijde economie en financiële markten.

Verder blijft het de bedoeling van ASR om de rest van het dividend over 2019 uit te betalen en het programma voor de inkoop van eigen aandelen in de tweede helft van dit jaar te hervatten. In april schortte ASR het dividend en de inkoop van aandelen op na een oproep aan verzekeraars en banken door De Nederlandsche Bank (DNB).