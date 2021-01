Nieuwe model Bentley vliegt showroom uit in China

Geholpen door vooral de goede gang van zaken in China, werden er in totaal een record van 11.206 Bentleys aan de man gebracht. Uit het Aziatische land kwamen bijna 50% van de orders.

Nieuwe model in trek

Vooral de nieuwe modellen van Bentley vielen in de smaak. Zo was de nieuwe zogeheten ’Flying Spur’ gewild bij de Chinezen. In Europa liepen de verkopen juist terug.

Vorig jaar werd de fabriek van Bentley nog getroffen door de eerste coronagolf. In maart werd de productie stilgelegd als gevolg van de beperkende coronamaatregelen.

Bentley zit momenteel onder de vleugels van de Duitse autoreus Volkswagen. Het bedrijf van luxe auto’s, opgericht in 1919, kwam in 1998 in handen van de Duitse autofabrikant.