Adecco ziet uitzendmarkt verder herstellen

Adecco zag de omzet vorig kwartaal met 1 procent groeien tot 5 miljard euro. De groei werd daarbij stevig gedrukt door ongunstige wisselkoersen; zonder die effecten ontstond een groei van 5 procent. Het wereldwijd actieve concern wist de nettowinst met 15 procent te verhogen ten opzichte van een jaar eerder, tot 145 miljoen euro.

Volgens Adecco hield het herstel in Europa aan, terwijl de groei in de Verenigde Staten verder aantrok. In de Benelux groeide de omzet van het concern vorig kwartaal met 8 procent, tot 240 miljoen euro.