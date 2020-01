Exportbedrijven stuwen Nikkei

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk met een plus van 0,5 procent het weekeinde in op 24.041,26 punten en bereikte het hoogste niveau in vijftien maanden. De Japanse hoofdindex won deze week, die in het teken stond van de ondertekening van het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China, zo'n 0,8 procent. Bouwmachinemaker Komatsu, die veel producten verkoopt buiten Japan, profiteerde van de goedkopere yen en steeg 1,2 procent. Automaker Toyota dikte 0,1 procent aan.

De Chinese beurzen gingen licht omlaag. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de min en ook de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,1 procent. De op een na grootste economie ter wereld kampte in 2019 met de effecten van de handelsoorlog met de VS en groeide met 6,1 procent. Dat was in lijn met de verwachtingen van economen.

De Kospi in Seoul won 0,2 procent na het besluit van de Zuid-Koreaanse centrale bank om de rente conform verwachting onveranderd te laten op 1,25 procent. In Sydney sloot de All Ordinaries-index de week 0,3 procent hoger af onder aanvoering van de Australische mijnbouwbedrijven.