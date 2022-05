Beter koken voor vreemdgaande man? Unilever staakt seksistische campagne

Dat is in een notendop de boodschap van een reclame- en marketingcampagne van Unilever-merk Royco in Oeganda. Na felle kritiek van vrouwenorganisaties op de seksistische uitingen heeft het voedingsmiddelenconcern de campagne per direct stilgelegd.

’Mannen eten niet meer thuis’

De marketingcampagne begon in april, toen plotseling vrouwen op kruispunten in de Oegandese hoofstad Kampala gingen demonstreren met borden waarop teksten stonden als: „Onze mannen eten niet meer thuis”, „Minnaressen verstoren ons huwelijk”, „Verhoog ons zakgeld” en „Echtgenotes verdienen ook reisjes naar Doebai”. Zij verstuurden tevens berichten op social media met de hashtag #getmorefromyourhusband. Het merk Royco, bekend van soepen en voedingsingrediënten, werd er echter niet bij genoemd.

Twee dagen later werden de problemen van de Afrikaanse vrouwen besproken tijdens een ’conferentie’. Uiteindelijk werd daar uit de doeken gedaan dat ze meer bij hun man zouden bereiken als ze heerlijk voor hem gingen koken met voedingsingrediënten van Royco. Vervolgens begon een reclamecampagne in Oeganda met dit thema.

Spijt

Unilever heeft bij nader inzien spijt van de campagne, omdat die stereotiepe rolpatronen van mannen en vrouwen bevestigde. Het levensmiddelenconcern belooft nooit meer reclame met zo’n seksistische boodschap te maken.