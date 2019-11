Banken leggen recordjacht AEX aan banden

De AEX-index eindigde op een verlies van 0,3% bij een stand van 597,56 punten na in de vroege ochtend nog onder de 595 punten te zijn gedoken. De AMX gleed 0,9% in de min naar 896,37 punten.

Elders in Europa kleurden de borden ook rood. De DAX in Duitsland gleed 0,4% weg. Het Duitse inflatiecijfer bleef volgens verwachting op 1,1%. De CAC 40 in Frankrijk zakte met 0,2% en Europa’s grootste beurs daalde in Londen evneens 0,2%.

President Trump waarschuwde dinsdagavond voor nieuwe importheffingen als de Chinezen geen handelsdeal sluiten. Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, benadrukt dat er bij beleggers enige onzekerheid bestaat over het daadwerkelijk slagen van de tussentijdse handelsdeal tussen Amerika en China. „Er is op de aandelenmarkten al een behoorlijke voorschot genomen op een verdere ontspanning in de handelsvete, maar het is onduidelijk wie momenteel de regie in handen heeft doordat er nog steeds geen plaats en datum bekend is voor de ontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi om de deal te gaan ondertekenen.”

Volgens Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij Bond Capital Partner, is de animo bij beleggers iets getemperd nadat de AEX sinds begin dit jaar al meer dan 20% is gestegen. „Het gaat ook nooit in een rechte lijn omhoog. Wij hebben wat risico teruggeschroefd nadat in de voorbije weken met het vooruitschuiven van de Brexit en de constatering dat het met bedrijven niet zo slecht gaat geholpen door de aanhoudende koopbereidheid bij consumenten in de VS de koersen hard zijn opgelopen.”

De voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, Jerome Powell,liet in de aanloop naar een speech voor de Amerikaanse Senaat zoals verwacht weten een nieuwe renteverlaging in de ijskast te zetten zolang de economie in de VS blijft groeien.

Westerterp verwacht niet al te veel onrust bij beleggers als de Duitse economie in een technische recessie terecht zou zijn gekomen. „Vooral de Duitse autosector heeft recent al een behoorlijk herstel laten zien.”

Bij de hoofdfondsen kreeg ABN Amro een koersval van 3,8% voor de kiezen na een tegenvallende winstgevendheid. Er blijft ook onzekerheid bij de bank over een mogelijke boete wegens witwassen, zoals ING die eerder kreeg. ABN Amro meldde tevens geen negatieve spaarrente te zullen rekenen. ING werd ook omlaag getrokken en boekte 2,3% koersverlies. De verzekeraars liepen eveneens schade op. ASR zakte 1,7%, Aegon 1,4% en NN dat morgen inzage geeft in zijn resultaten raakte 1,3% kwijt.

Ook staalmaker ArcelorMittal stond onder druk met een terugval van 2,4%.

Takeaway breidde de winst steeds verder uit en kreeg er 3,6% bij, goed voor de koppositie bij de hoofdfondsen. De melding van de de maaltijdenbezorger geen ruimte te zien voor hoger bod in zijn aanval op concurrent JustEat, viel in goede aarde bij beleggers. Lokaal fonds Prosus dat ook in de race is voor Just Eat moest 2,4% afstaan.

Unilever won 0,4%. Bij het levensmiddelenconcern trad chairman Marijn Dekkers per direct terug. Zijn opvolgers Anders is een goede keuze, aldus analist Investec.

Brouwer Heineken (+0,9%) verlengde zijn sponsorcontract voor de Champions League.

Bij de middelgrote fondsen kreeg roestvrijstaalwalser Aperam (-3,3%) een adviesverlaging van Citi, tot neutraal, bij een koersdoel van €28. Er is weinig kans op veel extra groei, aldus de Citi-analist. Bodemonderzoeker Fugro raakte 2,1% kwijt. AMG droeg de rode lantaarn met een inzinking van 4,5%.

Bouwbedrijf Bam zat ook in de achterhoede met een koerstik van 3,8%. Branchegenoot Heijmans werd 4,4% omlaag getimmerd. Het tempo van de maatregelen van het kabinet om de stikstofproblemen rond de bouwsector op te lossen, is volgens werkgevers te laag.

AScX-fonds Kiadis Pharma verloor bijna een derde van zijn beurswaarde na de melding van het biotechbedrijf om per direct met de ontwikkeling van zijn belangrijkste geneesmiddel ATIR101 te stoppen.