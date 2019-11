Beurs: Banken houden opmars AEX tegen

De AEX-index noteerde rond kwart voor één op een verlies van 0,4% bij een stand van 596,5 punten na in de vroege ochtend nog onder de 595 punten te zijn gedoken. De AMX stond toen 0,4% lager bij punten.

Elders in Europa kleurden de borden ook rood. De DAX in Duitsland gleed 0,8% weg. Het Duitse inflatiecijfer bleef volgens verwachting op 1,1%. De CAC 40 in Frankrijk zakte met 0,5% en Europa’s grootste beurs daalde in Londen 0,4%.

President Trump waarschuwde dinsdag voor nieuwe importheffingen als de Chinezen geen handelsdeal sluiten. Hij hekelde de Federal Reserve die de Amerikaanse economie onvoldoende zou steunen. Details over de handelsgesprekken waren teleurstellend, aldus beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING Investment Office.

Fed-voorzitter Powell is woensdag te gast in het Amerikaanse Congres. De markt zoekt in zijn woorden bevestiging dat de economie sterk genoeg is om een volgende rentestap in december uit te stellen.

Aziatische beurzen gingen daarop achteruit. De Nikkei sloot met 0,9% verlies. De Hangseng-index ging ruim 2% terug. Beleggers maken zich ook steeds meer zorgen over de onrusten in Hongkong, die de economie treffen. Foxconn, de grote Aziatische chiptoeleverancier van Apple tot Samsung, presenteerde beter dan verwachte cijfers.

Brentolie verloor 0,5%. Energieagenschap IEA meldde een afname in olievraag vanaf 2025, de opslag van olie in Europa nam eveneens toe.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & olij, benadrukt dat er bij beleggers enige onzekerheid bestaat over het daadwerkelijk slagen van de tussentijdse handelsdeal tussen Amerika en China. „Er is op de aandelenmarkten al een behoorlijke voorschot genomen op een verdere ontspanning in de handelsvete, maar de grote vraag is wie de momenteel de regie in handen heeft doordat er nog steeds geen plaats en datum bekend is voor de ontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi om de deal te gaan ondertekenen.” Daarnaast wijst hij op de aanhoudende spanningen in Hongkong vanwege de voortslepende protestacties tegen de regering die het sentiment op het Damrak enigszins parten speelde.

Vanmiddag zijn de ogen nog gericht op de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell. Schutte gaat er van uit dat Powell niet zal reageren op de nieuwe uithaal van Trump over het monetaire beleid van de Fed gisteravond tijdens zijn toespraak in New York.

Bij de hoofdfondsen meldde ABN Amro (-5,6%) een voor analisten fors tegenvallende winstdaling. Er blijft onzekerheid over een mogelijke boete wegens witwassen, zoals ING die eerder kreeg. De bank meldde tevens geen negatieve spaarrente te zullen rekenen. ING werd ook omlaag getrokken en boekte 2,4% koersverlies. De verzekeraars liepen eveneens schade op. ASR zakte 1,6%, Aegon 2,4% en NN dat morgen inzage geeft in zijn resultaten raakte 1,7% kwijt.

Ook staalmaker ArcelorMittal (-3,8%) ging mee in de zorgen van beleggers.

Takeaway spoelde het verlies weg en kreeg er 1,7% bij, goed voor de koppositie bij de hoofdfondsen. De maaltijdenbezorger meldde geen ruimte te zien voor hoger bod in zijn aanval op concurrent JustEat. Takeaway wil na de fusie zijn bezorgdienst Scoober naar het Verenigd Koninkrijk uitbreiden.

Unilever won 0,4%. Bij het levensmiddelenconcern trad chairman Marijn Dekkers per direct terug. Zijn opvolgers Anders is een goede keuze, aldus analist Investec.

Brouwer Heineken (+0,8%) verlengde zijn sponsorcontract voor de Champions League.

Beleggers kozen verder voor KPN (+0,5%), dat voor ruim €400 miljoen obligaties afloste waardoor het €26 miljoen minder rente betaalt, en Philips (+0,2%) als reddingsboeien.

Bij de middelgrote fondsen kreeg roestvrijstaalwalser Aperam (-3,3%) een adviesverlaging van Citi, tot neutraal, bij een koersdoel van €28. Er is weinig kans op veel extra groei, aldus de Citi-analist. Bodemonderzoeker Fugro raakte 2,7% kwijt. AMG droeg de rode lantaarn met een terugval van 4,4%.

Bouwbedrijf Bam zat ook in de achterhoede met een koerstik van 4,1%. Branchegenoot Heijmans werd 5,7% omlaag getimmerd. Het tempo van de maatregelen van het kabinet om de stikstofproblemen rond de bouwsector op te lossen, is volgens werkgevers te laag.

Biotechbedrijf Kiadis Pharma verloor meer dan een derde van zijn beurswaarde. Het meldde per direct met de ontwikkeling van zijn belangrijkste geneesmiddel ATIR101 te stoppen.

De Belgische zorgvastgoedinvesteerder Aedifica behaalde afgelopen kwartaal fors hogere huurinkomsten.