Damrak: Fors verlies voor ABN en staal

De AEX-index noteerde rond 09:45 uur -0,3% verlies bij 597,6 punten. De AMX stond toen 0,4% lager bij punten.

De DAX in Duitsland opende 0,4% verlies. Het Duitse inflatiecijfer bleef volgens verwachting op 1,1%. De CAC 40 in Frankrijk zakte met 0,4% aan, en Europa’s grootste beurs daalde in Londen 0,4%. Staalmaker Thyssenkrupp verloor 0,2% op het bericht dat er een nieuw bod ligt van 3G.

De S&P500 sloot dinsdagavond met 0,2% winst. Futures voor Wall Street noteerden met 0,2% verlies richting de opening van beurzen om 15.30 uur.

President Trump waarschuwde dinsdag voor nieuwe importheffingen als de Chinezen geen handelsdeal willen sluiten.

Aziatische beurzen gingen daarop achteruit. De Nikkei sloot met 0,9% verlies. De Hangseng ging ruim 2% terug. Beleggers maken zich ook steeds meer zorgen over de onrusten in Hongkong, die de economie treffen. Foxconn, de grote Aziatische chiptoeleverancier van Apple tot Samsung, presenteerde beter dan verwachte cijfers.

Brentolie verloor 0,5%. Energieagenschap IEA meldde een afname in olievraag vanaf 2025.

Bij de hoofdfondsen meldde ABN Amro (-4,5%) een voor analisten fors tegenvallende winstdaling. Er blijft onzekerheid over een mogelijke boete wegens witwassen, zoals ING die eerder kreeg. De bank meldde tevens geen negatieve spaarrente te zullen rekenen.

Ook staalmaker ArcelorMittal (-1,2%) verloor waarde.

Maaltijdenbezorger Takeaway (-0,5%) meldde extra onderbouwing voorovername van concurrent JustEat. Het wil na de fusie zijn bezorgdienst Scoober naar het Verenigd Koninkrijk uitbreiden.

Bij voeding- en levensmiddelenconcern Unilever (+0,2%) trad chairman Marijn Dekkers per direct terug. Zijn opvolgers Anders is een goede keuze, aldus analist Investec.

Heineken (+0,8%) verlengde zijn sponsorcontract voor de Champions League.

Beleggers kozen verder voor WoltersKluwer (+0,5%) en Philips (+0,6%).

Bij de middelgrote fondsen kreeg roestvrijstaalwalser Aperam (-2,2%) een adviesverlaging van Citi, tot neutraal, bij een koersdoel van €28. Er is weinig kans op veel extra groei, aldus de Citi-analist.

Biotechbedrijf Kiadis Pharma verloor dik 40%. Het meldde per direct met de ontwikkeling van zijn belangrijkste geneesmiddel ATIR101 te stoppen.

Bouwer Heijmans (-1,9%) kreeg voor analisten een prima opdracht in woningbouw.

De Belgische zorgvastgoedinvesteerder Aedifica behaalde afgelopen kwartaal fors hogere huurinkomsten.