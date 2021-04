Oplichting via webwinkels explosief gestegen

Dit blijkt uit cijfers van de Fraudehelpdesk die maandag uitkomen. Ruim 1500 mensen werden in die eerste maanden van dit jaar door malafide webshops opgelicht. Een schadepost van ruim €200.000. Als deze ontwikkeling zich doorzet komt de schade dit jaar uit op ruim €1 miljoen, zo verwacht de Fraudehelpdesk.

„Het ligt voor de hand dat de coronacrisis hier een rol in speelt”, meent Tanya Wijngaarde van de Fraudehelpdesk. „De winkels zijn lang dicht en mensen die voorheen hun aankopen niet of nauwelijks online deden, waren het afgelopen jaar aangewezen op webwinkels en online handelsplaatsen.”

Mondkapjes

Oplichters spelen in op de coronacrisis, door mondkapjes, zelftests, desinfectiemiddelen of fitnessapparatuur aan te bieden. Eenmaal besteld worden de spullen niet afgeleverd. Het aantal oplichtingszaken via webshops neemt jaarlijks hand over hand toe. Als dit jaar inderdaad de €1 miljoen wordt aangetikt, zoals de Fraudehelpdesk verwacht, is die schadepost in vier jaar tijd meer dan verdrievoudigd.

Nepwebwinkels worden steeds geraffineerder. Die maken vaak gebruik van een internetadres met daarin de naam van de echte webwinkel, zoals dixons-dagdeals.com of bcc-acties.com.

Omdat ook de huisstijl, inclusief logo, wordt overgenomen valt op het eerste gezicht niet op dat het om een nepwebshop gaat. De Fraudeheldesk adviseert om het adres van de webwinkel te checken op de website ’whois’. Bij websites die nog maar een paar dagen zijn geregistreerd en vanuit het buitenland komen, is het dan opletten geblazen.