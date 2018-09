GE wil flink investeren in Afrika

De bestuurder noemde Afrika „een van de belangrijkste groeiregio's, puur economisch bekeken”. GE kreeg het afgelopen jaar voor ruim 8 miljard dollar aan opdrachten uit Afrika binnen en wil daarom zijn aanwezigheid vergroten. De omzet uit Afrika kwam in 2013 uit op iets meer dan 5 miljard dollar, tegen volgens Immel „nauwelijks opbrengsten” in 2000.

De investering die GE op de agenda heeft gezet, zal onder meer moeten leiden tot het ontwikkelen van productielocaties en het trainen en begeleiden van personeel. Daarmee zal het personeelsbestand ook groeien, van de huidige 2000 tot zo'n 4000.

De uitspraken van de bestuurder vallen samen met de Amerikaans-Afrikaanse top die wordt gehouden in Washington. Het Witte Huis beschouwt de top als het aanhalen van de banden met een van de sterkste groeiregio's in de wereld. Boze tongen beweren echter dat de VS vooral niet wil achterblijven bij China, dat een steeds sterkere greep op Afrika krijgt.