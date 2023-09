Russische beurs presteert sterk, maar vooral in roebels

De roebel is dit jaar namelijk bijna een kwart minder waard geworden, wat uiteraard alles te maken heeft met de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor de economie. Volgens niet geheel betrouwbare informatie vanuit Rusland groeit de economie dit jaar - zij het minimaal - na de krimp van 2% vorig jaar, maar dat is geheel te danken aan de florerende defensie-industrie. De vanuit het Westen opgelegde sancties raken vooral de inkomsten uit olie en gas, die Rusland nu met stevige kortingen vooral verkoopt aan China en India. De historisch gezien nog altijd hoge energieprijzen op de wereldmarkt beperken de economische pijn enigszins.

Bovenstaande zorgt er ook voor dat het huishoudboekje van Rusland niet goed op orde is. Door minder inkomsten en hogere defensie-uitgaven komt het begrotingstekort dit jaar waarschijnlijk boven 6% uit.

Dat de Russische beurs dit jaar ondanks bovenstaande sombere economische plaatje zelfs in euro’s gemeten nog alleszins redelijk presteert, is enerzijds te zien als een herstel na een dramatisch 2022. De inval in Oekraïne deed de beursgraadmeter dat jaar met 42% dalen. Daarnaast presteert de economie dit jaar minder slecht dan gevreesd.

Overigens ging de Russische aandelenmarkt snel na de inval in Oekraïne anderhalf jaar geleden op slot voor de meeste buitenlandse beleggers. Deelnemers in Rusland-fondsen kunnen nog altijd niet uitstappen. De vraag blijft wat de waarde van de participatie is mochten de fondsen op een gegeven moment toch weer opengaan. Puur kijkend naar de ontwikkeling van de aandelenmarkt en de roebel sinds eind februari 2022 zou het kunnen meevallen, maar dan moeten de banden tussen Rusland en het Westen tegen die tijd heel sterk zijn verbeterd.