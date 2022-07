Inflatie loopt in juli weer op tot 11,6 procent na eerdere daling

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De inflatie bedroeg op jaarbasis 11,6%, tegen 9,9% in mei. Daarmee blijft de inflatie op een zeer hoog niveau, aangejaagd door de gestegen energieprijzen en de hogere prijzen voor levensmiddelen.

Na de stijging van de consumentenprijzen met 11,7% in maart nam de inflatie in april, mei en juni juist geleidelijk wat af. Het statistiekbureau meldt de cijfers via de Europees geharmoniseerde methode, die in het leven is geroepen om de inflatiegegevens van verschillende Europese landen goed met elkaar te kunnen vergelijken.

Het CBS publiceert later het maandcijfer over de inflatie volgens zijn eigen rekenmethode. Daarin worden onder andere de kosten voor wonen bijgehouden, zoals de huurprijzen. De Europese methode laat die buiten beschouwing. In juni bedroeg deze inflatie 8,6% in vergelijking met een jaar eerder. In mei was dat nog 8,8%.

Detailhandel

De omzet in de Nederlandse detailhandel is in juni met 0,4% gestegen in vergelijking met een jaar eerder, meldt CBS. Dat kwam vooral door hogere prijzen, want het verkoopvolume was 6,3% lager.

De winkels in voedings- en genotmiddelen wisten 4,7% meer omzet te behalen. Het verkoopvolume was echter 4,7% lager dan een jaar eerder. De omzet van de speciaalzaken lag 3,5% hoger en de omzet van de supermarkten steeg 4,9%.

Non-food en online

De omzet van de non-foodsector kromp volgens het CBS met 3%, bij een volumedaling van 8%. Drogisterijen wisten in juni meer om te zetten dan een jaar geleden. Winkels in consumentenelektronica en witgoed, meubels en woninginrichting, recreatie- en doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren zagen de omzetten dalen. Dat gold ook voor de winkels in schoenen en lederwaren en de winkels in kleding.

De onlineomzet was in juni 6,5% lager dan in dezelfde maand een jaar geleden. Webwinkels hebben 7,1% minder omgezet. De onlineomzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is, kromp met 5,9%. De onlineomzet van winkels in voedingsmiddelen en drogisterijen lag in juni iets hoger dan een jaar eerder, terwijl de omzet van de overige deelbranches afnam.