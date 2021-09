Premium Het beste van De Telegraaf

Column: de kracht van stilte

Door Danielle Braun Kopieer naar clipboard

Komt de drang om te spreken voort uit een eigenbelang of een hoger doel? Ⓒ ANP/HH

In het werkzaam leven wordt extrovertie hoger gewaardeerd dan introvertie. Op je sollicitatiegesprek moet je ’vooral jezelf laten zien’, gaande de rit word je uitgedaagd ’in de spotlights te stappen’, en als er conflicten in een team zijn huur je een teamcoach in om ’alles op tafel te krijgen en te zeggen wat er gezegd moet worden’. Met je uitspreken en het woord nemen scoor je veel apenrotspunten.