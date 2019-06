Vraag naar olie zakt in

Volgens het Internationaal Energieagentschap in zijn rapport van vrijdag zakt de vraag van 1,3 miljoen vaten per dag naar het equivalent van 1,2 miljoen vaten ruwe olie.

Voor volgend jaar is dat 1,4 miljoen vaten olie per dag. Die vraag is niet veranderd.

Het IEA ziet een toename van de olieproductie bij niet-OPEC-leden zoals Rusland. Zij produceren dit jaar samen 1,9 miljoen vaten en volgend jaar zou dat naar 2,3 miljoen vaten per dag gaan.

Productie Iran zakt in

In reactie ging de prijs van termijncontracten voor de verkoop van Brentolie vrijdagochtend lager, het standaardtarief ging van 0,3% winst naar 0,4% verlies bij $61,20 per vat van 159 liter.

Hetzelfde vat olie kostte in april nog $75. Over een jaar gemeten is zo’n vat nog 20% goedkoper geworden.

Het energieagentschap meldt vrijdag ook dat de export van OPEC-lid Iran, mogelijk door de handelssancties van de VS, in mei is ingezakt: van 810.000 vaten per dag naar 480.000 vaten per dag. Iran is de derde producent ter wereld.

Volgens directeur Fatih Birol van het IEA vormen de aanslagen op de twee olietankers in de Straat van Hormuz een „significante bedreiging” voor de wereldwijde energiemarkt.

Diepste punt vijf jaar

Over mei daalde de wereldwijde olietoevoer met 100.000 vaten per dag naar 99,5 miljoen. Dat is bijna 3 miljoen vaten onder de recente piek van november.

De grootste teruggang, maand op maand, zit bij behalve bij Iran bij Canada, Rusland en Saoedi-Arabië. Maar dat werd grotendeels gecompenseerd door een hoger aanbod uit Brazilië, de Verenigde Staten en Irak. Ook het aanbod van biobrandstoffen blijft stijgen.

De productie van oliekartel OPEC is naar een dieptepunt van vijf jaar gegaan, aldus het IEA.

