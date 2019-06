Vraag naar olie zakt verder weg

Volgens het Internationaal Energieagentschap in zijn rapport van vrijdag zakt de vraag van 1,3 miljoen vaten per dag naar het equivalent van 1,2 miljoen vaten ruwe olie.

Voor volgend jaar is dat 1,4 miljoen vaten olie per dag. Die vraag is niet veranderd. Het IEA ziet een toename van de productie bij niet-OPEC-leden zoals Rusland. Zij produceren dit jaar 1,9 miljoen vaten en volgend jaar zou dat naar 2,3 miljoen vaten per dag gaan.