Prijs ijzererts drukt op staalsector

De negatieve marktomstandigheden worden onder meer veroorzaakt door het handelsconflict tussen de economische grootmachten China en de Verenigde Staten, een verdere opbouw van de voorraden en signalen dat de vraag naar ijzererts zwakker wordt. In de eerste helft van het jaar was juist sprake van een stijgende ijzerertsprijs, aangejaagd door de verwachting dat de vraag zou toenemen.

Onder meer delvers van ijzererts weten de aandacht dus op zich gericht, zoals Rio Tinto, BHP Billiton, Anglo American en Ferrexpo. De staalmakers zoals ArcelorMittal, Voestalpine, Evraz en Tenaris staan ook in de schijnwerpers.

Het aandeel ArcelorMittal sloot maandag in Amsterdam op 12,76 euro en was de grootste daler in de hoofdindex met een min van ruim 4 procent.