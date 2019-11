'Ghosn wordt eerlijk proces onthouden'

Ghosn stond aan het roer van Nissan, Renault en een samenwerkingsverband met Mitsubishi. Hij zat maanden vast in Japan op verdenking van fraude, belastingontduiking en andere wanpraktijken. Zijn ondergang bracht onder meer slecht bestuur bij Nissan aan het licht en wakkerde de spanningen tussen de automakers aan.

Carole Ghosn hekelt onder meer het 'gijzelaarssysteem' in Japan. Dat betekent dat iemand schuldig is tot onschuld is bewezen. Volgens haar is Ghosn eerst opgesloten en is daarna pas begonnen met het verzamelen van bewijs.

Carole Ghosn mag haar man niet bezoeken en heeft hem al acht maanden niet gezien. Zijn proces staat voor april de rol, maar volgens Carole Ghosn kan dit uitgesteld worden tot na de Olympische Spelen in Tokio om reputatieschade voor Japan te voorkomen.