Zo neemt Netflix weer series op

Het entertainmentbedrijf met een marktwaarde van $191 miljard had wereldwijd opnames voor series zoals Originals in voorbereiding toen de coronacrisis uitbrak en filmsets werden afgesloten.

Bekijk ook: Online videodienst Netflix doet goede zaken in coronatijd

Duizenden werknemers werden naar huis gestuurd, terwijl 167 miljoen betalende abonnees in lockdowns op nieuw materiaal wachten.

De set van Extraction, een van de beste producties in jaren. Ⓒ FOTO NETFLIX

Inmiddels komen de producties onder scherpe veiligheidseisen, met corona-viruschecks, afstand tussen medewerkers, het gebruik van desinfectiemiddel, maskers en handschoenen op de set, langzaam op gang.

Gezamenlijke buffets zijn geschrapt. Net als voorlopig ook de meer intieme scènes tussen acteurs en massale opnames. Waarschijnlijk wordt dat de komende maanden het nieuwe normaal in Hollywood, aldus Ted Sarandos van Netflix, verantwoordelijk voor de producties.

Bekijk ook: Videodienst Netflix zet aanval in op record

Netflix heeft wereldwijd honderden series lopen, vaak voor lokaal gebruik. Per land zijn er andere veiligheidsmaatregelen, zegt Sarandos over zijn dilemma’s. Het bedrijf begint deze maand weer met draaien van opnames voor Zweedse crimi’s, in Noorwegen komt het filmwerk in juli op gang.

Bekijk ook: Filmfonds en Netflix starten steunfonds voor Nederlandse producties

Een internationaal opererend bedrijf als Netflix, met vorig jaar $20 miljard omzet, kan meebewegen met landen waar wel de lockdowns eraf gaan en daar beginnen te produceren, aldus Sarandos in een interview met de Los Angeles Times.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Isopix

Het bedrijf werkt volgens hem aan het vervolg van hitseries als Stranger Things en Succession waar een grote vraag naar was.

Bekijk ook: Kwartaalwinst Disney keldert door coronacrisis

Entertainmentbedrijf Disney meldde dinsdag zeer negatieve omzetcijfers over het eerste kwartaal vanwege het uitvallen van zijn themaparken. De inkomsten uit zijn online videodienst Disney+, waar miljoenen thuis zittende Amerikanen op zijn overgeschakeld, bleven juist boven verwachting.