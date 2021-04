Nederland spreekt Hongarije aan op veto verkoop Aegon-onderdeel

Aegon en Vienna Insurance Group zagen het veto niet aankomen. Verrassend was ook dat het ministerie van Binnenlandse Zaken dit uitsprak en niet het ministerie van Financiën dat betrokken was bij gesprekken over de deal, aldus de ingewijden.

Bovendien was het bezwaar tegen de overname gebaseerd op wetgeving die op het laatste moment werd doorgevoerd. Twee dagen voordat de deal eind november was aangekondigd had Hongarije de wet op het beschermen van strategische sectoren tegen overnames aangepast, zodat ook de landen uit de Europese Unie en Zwitserland eronder vielen. Net als sectoren als de verzekeringsbranche en investeringsfondsen.

Landen blokkeren overnames wel vaker, meestal uit angst voor banenverlies of vanwege de nationale veiligheid. Daar was in het Hongaarse geval geen sprake van. De blokkade past volgens kenners beter in het beleid van de regering van premier Viktor Orbán om nationale kampioenen te creëren in verschillende sectoren, waaronder de financiële. Zo is er momenteel een fusie van drie banken gaande.

Nu de overname met een waarde van 830 miljoen euro op losse schroeven staat, zijn er allerlei nieuwe gegadigden opgedoken. Onder hen is de Hongaarse verzekeraar Cig Pannonia. Dat bedrijf is voor een kwart eigendom van Lorinc Meszaros, een zakenman die nauwe banden heeft met Orbán.