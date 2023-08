Sjieke Nederlandse club wil Prinsengrachtconcert in New York

Amerikanen uit families met Nederlandse wortels zijn lid van deze organisatie, die ruim 100 jaar geleden werd opgericht in New York. ,,Volgend jaar is het 400 jaar geleden dat de eerste Nederlands kolonisten landden in New York”, wist Jurjan Wouda Kuipers, voorzitter van het jaarlijkse NAF-ball in New York en toezichthouder bij Lanvin. ,,Een concert van het Concertgebouworkest onder leiding van Jaap van Zweden”, mijmerde Duijf, ,,dát is wat we moeten hebben!”

Prinsengrachtconcert-initiator Hans Duyf (l.) met kunstenares Mickey Hoogendijk en cultureel ondernemer Bart Maussen. Ⓒ De Telegraaf

V.l.n.r. Marguerite Soeteman-Reijnen, veelzijdig zakenvrouw, Merijn Boender, bankier en NAF-vicevoorzitter, Steyn Heskes, directielid it-bedrijf Xebia, Astrid Manden-Benneker, en Jurjan Wouda Kuipers, voorziter van het Naf-ball in New York. Ⓒ De Telegraaf

Aaltje van Zweden kent de plannen: ,,Nu nog de uitwerking”, relativeerde ze over de volle agenda van haar echtgenoot die volgend jaar zijn aanstelling als dirigent bij New York Philharmonic verruilt voor het Philharminisch Orkest van Seoel.

V.l.n.r.: Jaël Mulder, student, Aaltje van Zweden, bestuurslid stichting Papageno, haar zus, kunstenaar Marieje van Buuren en Janneke van der Wijk, bestuurslid Prinsengrachtconcert. Ⓒ De Telegraaf

Zo’n New Yorks conccert vereist natuurlijk ook enthousiaste sponsoren. Net als het Prinsengrachtconcert: ,,Dit jaar deed ik voor het eerst mee”, zei speelhallen-ondernemer Roel Veltmeijer na afloop op de na-borrel in hotel Pulitzer. ,,Wat was het geweldig!” Dus volgend jaar weer, leek het.

Timon Brom (l.) en zijn partner Roel Veltmeijer. Ⓒ De Telegraaf

,,Sponsoren vinden, gaat niet vanzelf, hoor!”, verzekerde Philip van Zwieten, die zich als ambassadeur van het Prinsengrachtconcert opwerpt om geïnteresseerden te vinden. ,,Iedereen denkt dat de omroep Avrotros alles betaalt met de gemeente Amsterdam. Maar daarmee kom je er niet!” Op rij één zat tijdens het concert in ieder geval Avrotros-directeur Eric van Stade naast demissionair staatssecretaris Gunay Uslu en burgemeester Femke Halsema naast André van Duin en zijn partner Fernando Reyes. Ook reisondernemer John Fentener van Vlissingen genoot er met zijn echtgenote Marina van de sfeervolle zomeravond.

Prinses Margarita met Philip van Zwieten (l.) en Tertius van Oosthuyzen. Ⓒ De Telegraaf

Van Zwieten runt samen met zijn partner Tertius van Oosthuyzen de Amsterdamse kunsthandel Tertius. Zij namen hun vriendin prinses Margarita mee, die op rij één zat Telegraaf-columnist Fons van Westerloo en zijn vrouw Henny. Zij bleek ook bekend met Flip Oosterberg, directeur van elektrotechnische groothandel Koninklijke Oosterberg, en zijn partner Bart Maussen, die vertelde: ,,De verbouwing van het Geelvinck Hinlopen huis aan de Herengracht gaat wel zo’n vier jaar duren.” Het stel kocht het monument enkele jaren terug. ,,Vroeger werden er veel concerten gegeven en na de verbouwing willen wij jonge klassiek geschoolde musici weer een podium bieden.”

Zoals ook de organisatie van het Prinsengrachtconcert ook muziekfans een podium biedt. ,,Mijn moeder Sita Schenk-Eriks was dol op dit concert”, vertelde Arie Schenk. ,,Zij had een zeldzame ziekte en toen zij vijftig jaar Avro-lid was, zei ik ’We bellen de omroep of we het concert kunnen bijwonen’. Ze zeiden ’Kom maar!’ Mijn moeder is overleden maar ik krijg nog steeds een uitnodiging. En gisteravond werd ik gebeld: ’We hebben plekken over, vol in beeld, dus neem twee vrienden mee’! Geweldig, toch?”