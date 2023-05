Zorgen bij baas Daimler Truck over dominantie China in batterijtechnologie

Energie opwekken uit waterstof is een beter alternatief omdat Duitsland hierdoor onafhankelijk kan zijn van welk land dan ook, zei hij in een interview met persbureau DPA. Daimler Truck wil dan ook later dit jaar de eerste vrachtwagens verkopen met op waterstof gebaseerde brandstofcellen.

Patenten

Daum wijst erop dat Chinese bedrijven al patenten in handen hebben op het gebied van batterijtechnologie, als ook de producten en de grondstoffen. Daarbij wordt de wereldmarkt volgens hem voor 80 procent gedomineerd door China. „Ik denk dat het altijd moeilijk is als je afhankelijk bent van één land”, stelt de directeur.

Daum benadrukt dat, ook al gaan bedrijven hun eigen batterijen maken, er altijd Chinese patenten achter de technologie zitten. „We zullen daarmee nooit zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie.”