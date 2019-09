Column: zilver kan echt gaan glanzen

Dit is nu het geval op de maandchart van zilver. Sta mij toe uit de doeken te doen waarom technisch gezien dit edelmetaal aan de vooravond staat van mogelijk een langdurige glansperiode.

Trendomkeer

Als u mijn columns leest dan weet u dat ik een groot voorstander ben van trendanalyse met bijbehorende marktclassificatie. Dat wil zeggen, het benoemen van elke significante koersbeweging binnen een up- of downtrend of binnen een trading range. En dan is er natuurlijk de zogenaamde ‘changing’ marktfase, ofwel overgangsfase, waarin een trendomkeer plaatsvindt, danwel een wijziging van trend naar trading range, of andersom.

In geval van zilver is er op de maandchart nu sprake van een overgangsfase, want we zien een breakout boven de gemiddelde lijn. Dit impliceert dat de bulls gaan proberen sinds jaren een stijgende trendfase te starten met uiteindelijk zicht op 20, 22 en wie weet 50 als haalbare koersniveaus. Maar dat gaat niet vanzelf, daar moet nog wel het nodige werk voor worden verzet.

Een trendomkeer vindt niet zomaar plaats. De massa wil testen of de recente opwaartse kruising met de SMA-lijn valide is. Dat gebeurt door de zogenaamde pullbackfase, waarin de koers terugzakt naar de gemiddelde lijn die dan dienst moet doen als dynamische trendlijn.

Dus niet meteen door naar genoemde koersdoelen, nee, eerst een stap terug tot circa 17+, ook nog eens gelijk aan een 50% Fibo-retracement. Als dan blijkt dat er daadwerkelijk wordt gebodemd op of nipt boven de SMA-lijn, dan kan een proces van hogere toppen en hogere bodems van start gaan. Dan gaat zilver echt glanzen.

Aantrekkelijk

Het hierboven geschetste beeld is vooralsnog het meest waarschijnlijke scenario. Dus op termijn zijn fors hogere koersen voor dit edelmetaal haalbaar, waardoor zilver, net als goud, een zeer aantrekkelijke belegging kan worden. Zet eens wat zilverklompjes op de schoorsteenmantel en geniet van het aanzwellende glansgehalte. Tot slot een opmerking voor de pessimistisch ingestelde belegger. Ja, onder 17,00 vervagen de positieve vooruitzichten en is het minder interessant om long posities in zilver aan te houden.

Nico Bakker is directeur-eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets.

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.