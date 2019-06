Beleggers schrikken van eisenpakket China

De AEX stond om kwart voor één 0,4% lager op 555,8 punten, na in de ochtend op vrijwel 560 punten te hebben gestaan. De AMX hield het hoofd nog wel ruimschoots boven water met een winst van 0,5% op 778 punten. De overige Europese beursgraadmeters leverden de ochtendwinsten ook in. De Duitse DAX en Franse CAC 40 stonden 0,1% respectievelijk 0,4% lager.

De indexfutures wezen op een per saldo vlakke opening van de Amerikaanse beursgraadmeters, na de per saldo licht hogere slotstanden op woensdag.

Aan het einde van de ochtend berichtte the Wall Street Journal dat China het verbod op leveringen van Amerikaanse technologie aan Huawei van tafel wil hebben. Het land zet bovendien in op het schrappen van eerdere importtarieven door de VS. Het recent toegenomen optimisme richting de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens de G20-top vrijdag en zaterdag kreeg hierdoor een stevige knauw.

Heineken stond bij de Nederlandse hoofdfondsen met een verlies van 1,8% onderaan. Bank of America Merrill Lynch signaleert toenemende concurrentie met AB InBev. Dat zou voor beide kunnen resulteren in een ’verlies-verlies-scenario’.

Voedingsreus Unilever verloor 1,4%.

De financiële instellingen stonden bovenin. Aegon klom 2%. ING kreeg er 1,3% bij.

ArcelorMittal won 1,3%. Het staalconcern dreigt zijn fabriek in het Italiaanse Tarente te sluiten als er geen wettelijke bescherming meer is voor het overtreden van de milieuregels.

Philips stond op een plus van 0,4%. Volgens dagblad Trouw was topman Frans van Houten veel nauwer betrokken bij een kartel van producenten van televisies en computerbeeldschermen dan tot nu toe bekend was. Een woordvoerder noemt dit "klinkklare onzin".

Bij de middelgrote fondsen stonden Air France KLM en TomTom zonder concrete aanleiding met plussen van 3% en 2,5% bovenaan.

Vivoryon, het voormalige Probiodrug, kondigde een samenwerking aan met de Universiteit van Kiel. Samen onderzoeken en ontwikkelen ze innovatieve medicijnen voor het behandelen van kanker met immunotherapie. Het biotechnologiebedrijf steeg op de lokale markt 2%.

