Heineken onderaan op hoger Damrak

Vwo-leerlingen van het Montaigne Lyceum hebben dit schooljaar de ConjunctuurBekerStrijd 2019 gewonnen, de landelijke economiewedstrijd van het CBS. Ter ere daarvan mocht Bram Boers de gongslag verrichten op de beurs. Ⓒ Sanne van der Loo

Amsterdam - De Amsterdamse effectenbeurs koerst donderdag licht in de plus. Financiële waarden gaan aan kop. Unilever en Heineken zitten in de achterhoede. De handel staat in het teken van de G20-top in Japan.